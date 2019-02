Pod wieloma względami było to dla Huberta Hurkacza popołudnie bezprecedensowe. Pierwszy raz awansował do ćwierćfinału imprezy należącej do głównego cyklu ATP. Pierwszy raz uporał się z tenisistą należącym do ścisłej czołówki – Kei Nishikori zajmuje szóste miejsce w globalnym rankingu. Polak w tej samej klasyfikacji wzbije się na swój szczyt, aktualną 77. pozycję poprawi na 65. Przynajmniej na 65., bo turniej nadal trwa i nic nie stoi na przeszkodzie, by kontynuować marsz ku elicie.

W meczu z Nishikorim, z którym też zresztą nigdy się jeszcze nie spotkał, Hurkacz zaserwował dziewięć asów – przy ledwie jednym rywala. I zaimponował nawet w drugiej, oddanej partii. Przegrywał już 1:5, ale zdołał się podnieść, obronił pięć setboli, dociągnął do remisu. Nie odpuścił do ostatniej piłki. Tym razem jeszcze mu się nie powiodło, ale w kolejnym secie rozprawił się z przeciwnikiem w takim stylu, jakby to on wychodził na kort w roli zdecydowanego faworyta, od wielu sezonów obeznanego z późnymi fazami turniejów wielkoszlemowych. Jak Japończyk, którego porażkę rodacy obwołali szokującą.