Rządowe gwarancje finansowe

Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) dostała gwarancje finansowe od rządu polskiego, więc zaakceptowała wniosek złożony przez PZKol i w 2017 r. zdecydowała, że dwa lata później Pruszków zorganizuje mistrzostwa świata. Drugi raz w historii, bo w 2009 r. się udało. – Koszt imprezy jest gigantyczny, rentowność wątpliwa, dlatego kraje wcale się nie palą do organizowania mistrzostw u siebie. Przeważnie chodzi o prestiż – mówi „Wyborczej” Waldemar Cebula, dyrektor sportowy PZKol.

Skok w przepaść

Niedługo po zaaprobowaniu wniosku przez UCI wybuchła wielka afera seksualna w polskim kolarstwie. Były wiceprezes Związku Piotr Kosmala ujawnił, że jeden z trenerów miał przez wiele lat m.in. molestować i wykorzystywać seksualnie zawodniczki (również nieletnie) oraz zastraszać je, by niczego nigdy nie ujawniały. Kosmala oskarżył go również o gwałt i podawanie kolarkom środków farmaceutycznych, które w połączeniu z alkoholem powodowały szybką utratę świadomości. Minister sportu natychmiast wstrzymał finansowanie Związku i wezwał cały zarząd do dymisji. Działacze początkowo się opierali, ale w końcu zrezygnowali w styczniu 2018 r. Wycofali się dwaj główni sponsorzy, czyli CCC i Orlen. Audyt wykazał ponadto wielkie długi, nieprawidłowości finansowe i marnowanie środków publicznych. Związek znalazł się na krawędzi bankructwa – minęło kilkanaście miesięcy i sytuacja wciąż jest beznadziejna.