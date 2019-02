Stefan Hula to niespotykanie spokojny skoczek. A jednak puściły mu nerwy, gdy zapytałem, czy sytuacja jest podobna do tej, jaką skoczkowie Stefana Horngachera przeżywali rok temu podczas igrzysk w Pjongczangu. Wtedy w konkursie na normalnej skoczni Polacy medalu nie zdobyli. Hula i Stoch prowadzili po pierwszej serii, ale zakończyli zawody na czwartym i piątym miejscu. Dla Huli piąta pozycja to był życiowy sukces, ale Adam Małysz wspominał, że tydzień do konkursu na dużym obiekcie był dla ekipy z psychicznego punktu widzenia wyjątkowo trudny. Rewanż udał się w 100 proc. Stoch wziął złoto, a drużyna z Hulą brąz. Teraz, po nieudanych zawodach na Bergisel, też jest szansa na rewanż.

Hulę zabolała sugestia, że czwarte i piąte miejsce na igrzyskach to niezbyt dobry wynik. – To był fantastyczny rezultat – powiedział i dodał: „Wkurza mnie to”. Dodał, że piąte miejsce Stocha na Bergisel w sobotnim konkursie o tytuł mistrza świata to także świetny rezultat. – A poza tym ile razy Kamil dał nam powody do radości? – spytał. Oczywiście nikt osiągnięć Stocha nie podważa – tak jak wspaniałego sezonu olimpijskiego Huli. Ale nasz mistrz sam nie był dumny w sobotę na Bergisel. Tak jak w niedzielę po czwartym miejscu drużyny, która broniła tytułu z Lahti.