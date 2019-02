Dariusz Wołowski: Podobno chciał pan skłonić Horngachera, by decyzję, czy zostaje w Polsce, czy przyjmie ofertę z Niemiec, ogłosił już w piątek przed konkursem na normalnej skoczni?

Apoloniusz Tajner: Przez moment wydawało mi się, że tak będzie najlepiej, bo atmosfera publicznych debat dotyczących jego przyszłości stała się ciężka. Tak ciężka, że zaczęła zagrażać skoczkom. Ale to był mój błąd, piątek to jednak nie byłby najlepszy moment. Proszę zrozumieć – i my, i Horngacher chcemy zrobić wszystko, by chronić zawodników. Oni walczą o medale MŚ.

Nie sądzi pan, że gdyby Horngacher chciał zostać, to już dawno by to ogłosił?

– Czasem też tak myślę, ale nie liczą się przeczucia, tylko fakty. A fakty są takie, że Stefan wciąż się zastanawia, waha. U nas jest mu dobrze, on tego nie kryje, w Polsce wypromował się na najlepszego trenera świata. Zyskał, ale też równie dużo dał od siebie. Uruchomił potencjał w zawodnikach i doprowadził ich do sukcesów. Zasługi i wdzięczność są wzajemne. Mogę uważać, że nigdzie nie będzie mu tak dobrze jak w Polsce, ale to on musi to rozstrzygać.