Stefan Hula przepraszał za skoki. Indywidualnie miał dopiero 28. wynik dnia. Małysz wziął go w obronę, tłumacząc, że Hula skoczył w niedzielę na miarę aktualnej formy. – Więcej nie mogliśmy od niego wymagać – powiedział. Potwierdzili to Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. – Wszyscy skakaliśmy dziś poniżej możliwości, razem odpowiadamy za to, co się stało – powiedział trzykrotny mistrz igrzysk.

To był sądny dzień dla polskich skoków. Małyszowi puściły nerwy. Powiedział, że trener Stefan Horngacher nie powinien trzymać wszystkich w niepewności, czy przedłuży kontrakt. – Jesteśmy z zawieszeniu, nie wiemy co dalej. Czujemy się z tym źle. Wszyscy. Także skoczkowie. Ja wiem, że Stefan ma żonę Niemkę, jego dzieci mają niemieckie obywatelstwo, mieszka w Niemczech i Niemcy ma w sercu. Ale my chcielibyśmy mieć komfort. Nie możemy negocjować z nikim innym, dopóki Stefan nie ogłosi ewentualnej rezygnacji. A zrobi to dopiero po Seefeld. Obiecałem mu, że do końca mistrzostw dam mu spokój. Ale będę musiał z nim jednak pogadać wcześniej. Nie wiem, czy to wszystko odbija się na skoczkach, ale raczej im nie pomaga – stwierdził dyrektor PZN.