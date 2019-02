Skinder przyszłą gwiazdą?

– Jeśli połączymy dziewczynkę ze starą babą, to wyszło całkiem dobrze – mówiła po finale Justyna Kowalczyk. – A jeszcze Monia zobaczyła, jak wygląda wielki sport i wielki stres. Wiele jeszcze musi poprawić, ale jestem z niej bardzo dumna – dodała 36-letnia Kowalczyk. Strata Polek do złotych Szwedek wyniosła co prawda ponad 46 s, ale biorąc pod uwagę fakt, iż Skinder nie jest jeszcze pełnoletnia, a dwukrotna mistrzyni olimpijska de facto skończyła karierę i jest asystentką trenera Aleksandra Wierietielnego, awans do finału trzeba uznać za sukces. Polki wyprzedziły w końcu dziewięć zespołów.

Najlepsza polska biegaczka w historii, dwukrotna mistrzyni świata, mocno zaangażowała się w rozwój 17-letniej Skinder. A ta na trasach biegowych śmiga coraz szybciej. – O tym, że jest niesamowicie utalentowana, wiemy nie od dzisiaj – mówił „Wyborczej” przed MŚ w Seefeld Apoloniusz Tajner, prezes PZN. – Czy aż tak bardzo jak Kowalczyk? Sama Justyna musiałaby ocenić – dodał.