0:2 w Poznaniu nie było w sobotni wieczór najgorszą wiadomością dla Legii. Nie było nią też zwycięstwo Lechii Gdańsk z Wisłą Kraków, po którym przewaga lidera nad obrońcą tytułu wzrosła do siedmiu punktów. Najgorsze było to, że mistrzowie Polski znów przypominali bezkształtną zbieraninę, która nie wie, jak atakować i jak się bronić. Lech też nie grał wielkiego meczu, gole strzelał po zamieszaniu w polu karnym i rykoszecie oraz rzucie karnym. Ale potrafił chociaż doprowadzić do sytuacji, w których te przypadki mogły się zdarzyć. Mówiąc inaczej: dał sobie szansę i ją wykorzystał. Legii nie było stać nawet na to.

To kolejny mecz, w którym ofensywa mistrzów Polski istniała tylko teoretycznie. Wiosną piłkarze z Warszawy strzelili jednego gola, po rzucie rożnym w Płocku trafił obrońca Artur Jędrzejczyk. Potem legioniści nie pokonali bramkarza Cracovii, w Poznaniu oddali tylko jeden celny strzał. Carlitos w niczym nie przypomina najlepszego ligowca poprzedniego sezonu, na wsparcie ławki bądź zawodników środka pola nie może liczyć. Po wykopaniu José Kanté do Hiszpanii jedynym rezerwowym napastnikiem jest Sandro Kulenović, a pomocnicy, o ile sprawdzają się w destrukcji, o tyle wykreować akcji nie potrafią. Sprowadzeni zimą rodacy portugalskiego szkoleniowca Salvador Agra i Iuri Medeiros, którzy mieli wzmocnić ofensywę, na początku rundy są co najwyżej uzupełnieniem składu. A kto wie, czy poziomu zespołu nie obniżają.