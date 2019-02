Po pierwszej serii Polacy zajmowali czwarte miejsce i do trzecich Japończyków tracili tylko 2,4 pkt. Prowadzili Niemcy, którzy wyprzedzali drugich Austriaków o 24,2 pkt. Strata naszych reprezentantów do liderów wynosiła aż 35,2 pkt. Do srebra na półmetku brakowało Polakom 11 pkt.

Można było wtedy powiedzieć: wszystko przez Stefana Hulę, który w ostatniej chwili wskoczył do drużyny w miejsce słabiutkiego w Seefeld Jakuba Wolnego. W pierwszej serii 32-latek uzyskał tylko 113,5 m i Polska po dwóch grupach zawodników spadła na szóstą lokatę. Po skoku Piotra Żyły (121,5) w pierwszej kolejce naszą reprezentację wyprzedzali tylko Niemcy.

Dawid Kubacki skoczył 127 m i sporo punktów odrobił. Polska zajmowała czwarte miejsce przed ostatnią w pierwszej serii grupą zawodników. Do trzecich wtedy Norwegów brakowało Biało-Czerwonym tylko 2,1 pkt. Gdy skok zepsuł Johansson (117,5), polscy kibice mogli być pewni, że trzykrotny mistrz olimpijski sprawi, że Polacy połkną reprezentację Norwegii. Stoch wylądował na 125. metrze, ale przed finałową serią ekipa Horngachera wciąż była czwarta, ponieważ na trzecie miejsce Japończyków wprowadził lider Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi (127).