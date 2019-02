Piątkowa porażka nie będzie oznaczać braku awansu, bo w poniedziałek ekipa Mike’a Taylora zagra jeszcze w Gdańsku z Holandią, którą w tych eliminacjach ograła na wyjeździe 105:78. Jeśli wygra z nią raz jeszcze, również pojedzie do Chin.

Sytuacja jest więc nadzwyczaj dobra, nie ma dobrze znanego w polskim sporcie „noża na gardle”.

Polska niespodziewanie wygrała (79:74) z Chorwacją we wrześniu ubiegłego roku. Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta, mimo że w drużynie Dražena Anzulovicia nie zagrają tym razem (inaczej niż we wrześniu) zawodnicy z ligi NBA. – Rozmawiałem z ich trenerem po pierwszym meczu – wspomina Szymon Szewczyk, były kapitan reprezentacji Polski. – Anzulović był bardzo zaskoczony porażką. Zresztą tak jak prawie wszyscy obserwatorzy. Pamiętam jeszcze coś z tamtej rozmowy i to jest szczególnie ważne dla rewanżu. Narzekał trochę na to, że musiał powołać zawodników NBA, ponieważ zobaczył, że podziałało to demobilizująco na całą grupę. W tym sensie, że przyjechali z najlepszej ligi, to mecz powinien się sam wygrać. Dlatego rewanż będzie bardzo trudny, nawet jeśli Bojan Bogdanović [w pierwszym meczu z Polską 22 pkt] i Dario Sarić [17] nie wystąpią. Każdy chorwacki koszykarz w Varaždinie będzie wypruwał sobie żyły, by reprezentacja awansowała. Jeśli odpadną, będzie to dla nich katastrofa – ocenia Szewczyk.