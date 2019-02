Przed dwiema ostatnimi seriami turnieju Willingen Five Karl Geiger miał 1,9 pkt przewagi nad Ryoyu Kobayashim, 6,4 nad Piotrem Żyłą oraz 10,1 nad Kamilem Stochem. Wczoraj 26-letni Niemiec w drugim skoku konkursu poleciał aż 150,5 m (do rekordu skoczni zabrakło mu tylko 1,5) i bardzo zbliżył się do wygrania turnieju i 25 tys. euro.

Jego przewaga nad liderem PŚ Kobayashim była minimalna, ale nie tylko Japończyk mógł mu zagrozić. Klasyfikowani na 3. i 4. pozycji Polacy przez cały weekend skakali na Mühlenkopfschanze daleko, więc nawet tak duża strata trzykrotnego mistrza olimpijskiego wcale nie wydawała się nie do odrobienia.

W serii próbnej chwilę przed zawodami Geiger skoczył blisko (117 m) i zajął dopiero 34. lokatę. Jakkolwiek był to tylko trening, czołówka skakała z niższej belki startowej, a Stoch i Żyła też w nim nie zachwycili (17. miejsce Stocha - 121,5 m, 28. Żyły - 114,5), to można było przypuszczać, że na drugi ponad 150-metrowy skok Niemiec będzie musiał trochę poczekać. Obawiać należało się raczej Kobayashiego, który chyba wraca do formy sprzed kilku i kilkunastu tygodni, gdy wygrywał konkurs za konkursem.