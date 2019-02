Oboje zatoczyli pełny krąg: na gwiazdorski szlak wstąpili 12 lat temu na mistrzostwach świata, właśnie w Are. Vonn zdobyła wtedy swoje dwa pierwsze medale, Svindal swoje dwa pierwsze złota.

Kronikarsko: 34-letnia Amerykanka jest najbardziej utytułowaną alpejką w historii z czterema Kryształowymi Kulami za triumfy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i 16 mniejszymi za poszczególne konkurencje. Zwyciężyła w 82 zawodach PŚ, tylko czterech mniej niż rekordzista, legendarny Szwed Ingemar Stenmark. Przez 19 lat kariery zdobyła osiem medali mistrzostw świata i trzy olimpijskie, w tym pierwsze alpejskie kobiece złoto dla USA.

Ale kto wie, czy niedzielny, ostatni zjazd w Are nie był dla niej najważniejszy. Po dekoracji powiedziała bowiem: – Byłam tak zdenerwowana jak jeszcze nigdy w całej karierze. Jechałam na maksa, a przy tym bałam się, że cisnę za mocno i w ostatnim starcie w karierze mogę nie dojechać do mety. Gdyby się nie udało, byłby to mój największy koszmar. Chciałam dojechać na dół z najlepszym czasem, ostatni raz, usłyszeć krzyk i owacje kibiców.