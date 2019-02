Tadeusz Kądziela: Zaskoczyło pana, jak łatwo Novak Djoković pokonał Rafaela Nadala w finale Australian Open?

Wojciech Fibak: Wcale. Wszystkim mówiłem, że Djoković wygra z łatwością, wynikiem typu 6:2, 6:2, 6:2. I niewiele się pomyliłem. Dziwiłem się, że wszyscy oczekują zaciętego finału, pięciu setów, długich wymian.

Przecież tak wyglądał ich poprzedni mecz w półfinale zeszłorocznego Wimbledonu. Djoković wygrał minimalnie, było 10:8 w piątym secie, spędzili na korcie pięć godzin i 15 minut.

– Na nawierzchni trawiastej znacznie łatwiej wygrywa się gemy serwisowe, to mocno wpływa na wyniki. W dodatku w tym półfinale Nadal zagrał być może najlepszy w życiu mecz na trawie. Na twardych kortach, takich jak w Melbourne, statystyki wyglądają inaczej. W 2013 r. Djoković przegrał z Nadalem finał US Open, ale od tego czasu pokonał go na betonie osiem razy, bez straty seta. Rozszyfrował go. To ma sporo wspólnego z naszą współpracą.