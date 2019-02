„Bo w sporcie trzeba być uczciwym i ciężko pracować na wynik. Z jednej strony szczęśliwa, z drugiej oszukana po raz kolejny przez Rosjankę Tatianę Łysenko” – napisała Włodarczyk na Facebooku po wyroku Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu w Lozannie (CAS). W piątek zawiesił on dwunastu rosyjskich sportowców za doping. Najbardziej znani to Iwan Uchow, mistrz olimpijski z Londynu w skoku wzwyż, Swietłana Szkolina, brązowa medalistka w skoku wzwyż na tych samych igrzyskach, oraz Łysenko. Młociarka już wcześniej straciła olimpijski tytuł z Londynu na rzecz Włodarczyk, a teraz pozbawiono ją mistrzostwa świata z 2013 r. Na moskiewskich Łużnikach, gdzie rozegrano zawody, druga też była wówczas polska miotaczka, która dostanie kolejne złoto.

Wspomniana dwunastka została wymieniona w raporcie Richarda McLarena o ukrywaniu dopingu w Rosji. Wszyscy zostali zdyskwalifikowani na cztery lata, począwszy od 1 lutego, a wszystkie ich wyniki od 2012 do końca 2015 r. są anulowane. Większość kar była efektem powtórnego badania próbek pobranych podczas igrzysk, ale nie tylko.