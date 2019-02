– Pierwszy skok to była bajka – skomentował Stoch. Zagrało wszystko, więc odleciał aż na 233 m, choć po najdłuższym locie Żyły (236 m) sędziowie skrócili rozbieg. Trzykrotny mistrz olimpijski prowadził po pierwszej serii. Tuż za nim, ze stratą 5,2 pkt, był kolega z kadry.

To była wielka seria Polaków. Kubacki wylądował na piątej pozycji, ale do podium tracił 1,8 pkt. Świetny wynik osiągnął też Jakub Wolny – 223 m, to był jego rekord życiowy. Starczyło do ósmego miejsca po pierwszej serii.

Treningi i kwalifikacje na mamucie Heiniego Klopfera, w których przepadli Stefan Hula i nastoletni Paweł Wąsek, nie zapowiadały aż takiej dominacji skoczków Stefana Horngachera. Ale w pierwszej serii konkursu wszystko zagrało po polsku. Wiatr sprzyjał naszym skoczkom, a oni to wykorzystali. Stoch uzyskał aż 15 pkt przewagi nad trzecim Stefanem Kraftem, który wygrał trzy poprzednie konkursy Pucharu Świata (w Zakopanem i dwa razy w Sapporo). Wszystko wskazywało na 32. zwycięstwo w karierze trzykrotnego mistrza igrzysk. Ale miał się wypełnić zupełnie inny scenariusz.