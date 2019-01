Zwycięstwo w Australian Open, Rolandzie Garrosie, Wimbledonie i US Open w tym samym sezonie to najbardziej prestiżowe tenisowe wyzwanie. Choć nazwa wywodzi się z golfa, to zrealizowanie go z rakietą w ręce jest trudniejsze niż z kijem. „Musisz zagrać najlepiej cztery razy w ciągu ośmiu miesięcy, występując też w innych turniejach” – uzasadniał w autobiografii Rod Laver. Australijczyk kalendarzowego Wielkiego Szlema uzbierał dwukrotnie, w 1962 i 1969 r. Przed nim dokonał tego jedynie Amerykanin Don Budge, ale to było w tenisowej prehistorii (1938 r.), gdy tenisiści biegali jeszcze w długich spodniach.

80-letni Laver oglądał w niedzielę w Melbourne finał, w którym Novak Djoković nie dał Rafaelowi Nadalowi najmniejszych szans, pokonując go 6:3, 6:2, 6:3. Australijczyk powiedział dziennikarzom, że Serb w tej formie może powtórzyć jego wyczyn sprzed 50 lat. – Skoro tak uważa, to chyba muszę ściągnąć go do swojego zespołu, by tego dokonać – zażartował Serb.