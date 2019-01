27-letni Yang to prawdopodobnie najlepszy specjalista od stylu dowolnego w historii. Na pewno jest jedynym mistrzem olimpijskim na 200, 400 i 1500 m kraulem. Jest też Yang dumą Chin, co w tej całej awanturze nie jest bez znaczenia.

Wszystko działo się na początku września. Według „Sunday Timesa”, kiedy kontrolerzy antydopingowi przyjechali do Yanga, nie było go w domu (sportowcy muszą wcześniej zapowiadać, gdzie i kiedy będą mogli przejść badanie, jeśli ich nie ma, łamią przepisy). Przybył dopiero po godzinie i nie zgodził się na obecność kontrolera przy oddawaniu moczu do badania; koniec końców próbki moczu w ogóle nie oddał. Ale to nie wszystko. Matka Yanga Ming uznała kontrolerów za niewiarygodnych, groziła, że sprawdzi ich dzięki znajomościom w policji; lekarz Yanga Ba Zhen podważał kompetencje pielęgniarki, która pobierała zawodnikowi krew; na polecenie matki ochroniarz pływaka rozbił fiolkę z krwią młotkiem; Yang wyrwał z rąk kontrolerki notes i podarł na kawałki.