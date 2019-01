Djoković przeważał od samego początku, a w całym meczu nie przeżył najmniejszego kryzysu, czy choćby momentu słabości. Pierwszego gema wygrał do zera, z pierwszych 14 punktów oddał rywalowi jeden. Potem Nadal zaczął grać lepiej, ale wciąż nie na tyle, by jakkolwiek zagrozić Serbowi. Żaden element techniki Hiszpana nie funkcjonował w tym meczu na normalnym poziomie. Najbardziej szokujące były seryjnie psute piłki z forhendu, popisowego zagrania Nadala. W całym meczu popełnił 28 niewymuszonych błędów, przy dziewięciu Djokovicia.

Serb w niedzielę zagrał prawdopodobnie jedno z najlepszych spotkań w karierze. Choć w rozpoczynającym sezon turnieju w Dausze nie błyszczał i uległ w półfinale z Hiszpanowi Roberto Bautiscie, to w Melbourne był w wielkiej formie. Tej, która dała mu triumf w dwóch ostatnich szlemach – Wimbledonie i US Open. W finale znakomicie serwował, świetnie ustawiał się do uderzeń, mądrze konstruował akcje, kończąc je kontrolowanymi atakami nie do obrony. Widząc niepewność Nadala przy siatce, częściej niż zwykle decydował się na skróty. W całym meczu tylko raz dał Hiszpanowi szanse na przełamanie serwisu, przy stanie 3:2 w trzecim secie. Zaraz wygrał jednak trzy punkty z rzędu i zagrożenie oddalił. Spotkanie trwało zaledwie dwie godziny i cztery minuty, o 23 minuty krócej niż sobotni finał kobiet.