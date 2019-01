Pseudonimy nie zwiastują wojny między linami, a mimo to można być pewnym: w sobotę na Brooklynie nie będzie rozważnego boksu – „Dzieciak” i „Czarny Kogut” zrobią tam prawdziwą młóckę, kto wie, może nawet (zachowując wszelkie proporcje) taką w stylu Andrzeja Gołoty i Riddicka Bowe'a z 1996 r.?

Adam „Baby Face” Kownacki miał wtedy siedem lat i właśnie przeprowadził się z Łomży do Nowego Jorku. – Przez Gołotę zacząłem boksować. Oglądaliśmy go w telewizji w zatłoczonym pokoju na Greenpoincie, a ja myślałem: To jest ktoś! – wspominał w „Wyborczej”. Teraz jest o jedno lub najwyżej dwa zwycięstwa od walki o mistrzostwo świata. W wadze ciężkiej, najmocniej obsadzonej od kilkunastu lat.

Ktoś spoglądający w tej chwili na zdjęcie Polaka, na jego nieatletyczną, łagodnie mówiąc, posturę, pewnie wysoko unosi brwi. Przez 95 proc. życia Kownacki nie był traktowany poważnie – w jego sukces wierzyły na pewno dwie osoby: on sam oraz żona, która kilka lat temu pracowała na dwie zmiany, by pięściarz mógł trenować.