Trudno o lepszy moment na narodziny gwiazdy. Czołówka rankingu WTA spłaszczyła się i przybrała karykaturalną formę – w poniedziałek prowadzenie zmieni się po raz dziesiąty w ciągu dwóch lat. Przed Australian Open szanse na pozycję liderki miało 11 zawodniczek. Finał będzie meczem o miejsca numer jeden i dwa w kobiecym tenisie.

Zmierzą się 21-letnia Japonka – mistrzyni ostatniego US Open, kontynuująca passę 13 wygranych meczów wielkoszlemowych – i siedem lat starsza Czeszka, która przed startem turnieju triumfowała w Sydney. W ostatnich 16 dniach zwyciężyła w 11 spotkaniach, do Melbourne dotarła w ostatniej chwili. Skąd ma siły, by wciąż biegać w australijskim upale, pozostaje zagadką. Mówi, że przygotowania wyglądały podobnie jak przed rokiem, gdy odpadła w I rundzie, w końcówce meczu ledwo trzymając się na nogach.

Trudno wskazać faworytkę, rywalki zagrają po raz pierwszy. Bukmacherzy typują Kvitovą, dwukrotną mistrzynię Wimbledonu, która przeszła przez turniej bez najmniejszego kryzysu. W półfinale Danielle Collins opierała jej się tylko do tie-breaka pierwszego seta, potem nie ugrała gema. Osaka stoczyła trzysetowy bój z Karoliną Pliškovą, pogromczynią Sereny Williams. Atutem Kvitovej jest leworęczność. Osaka z taką rywalką nie mierzyła się od miesięcy, na konferencji przyznała, że będzie gorączkowo poszukiwać sparingpartnera mańkuta na piątkowy trening. Oraz skuteczność w finałach – Czeszka zwyciężyła w ostatnich ośmiu, w całej karierze przegrała siedem z 33.