25-letnia Amerykanka jest odkryciem turnieju. Choć w rankingu WTA zajmuje 35. miejsce, to nigdy wcześniej nie wygrała meczu w turnieju wielkoszlemowym. A w Melbourne wygrała już pięć, eliminując trzy rozstawione zawodniczki. W IV rundzie rozbiła wiceliderkę rankingu WTA Angelique Kerber 6:0, 6:2 w 58 minut.

Wcześniej na sukcesy nie miała wielu szans. Karierę zaczęła późno, bo pięć lat studiowała na University of Virginia. Na zawodowstwo przeszła dopiero po uzyskaniu dyplomu. W USA to rzadkość. Ostatnią zawodniczką po studiach, która doszła do półfinału Szlema, była Meredith McGrath w Wimbledonie 1996. Większość utalentowanych zawodników przerywa studia wcześniej – zaczynają zarabiać na kortach, ale tracą stypendium.

Collins przed dylematem stanęła w 2014 r. Triumfowała wtedy w akademickich mistrzostwach NCAA i otrzymała dziką kartę do US Open. W I rundzie urwała seta Simonie Halep, ale zrzekła się czeku na 35 tys. dol. – Wiele osób pytało, czy wiem, co robię. A ja pomyślałam, że to mniej niż roczne stypendium na studiach. Wróciłam do szkoły, edukacja jest bardzo ważna – wspominała.