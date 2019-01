- Kamil [Stoch] powiedział, że wciągnąłem drużynę na podium? To może dopiero wieczorem, wtedy może będę ich musiał ciągnąć za uszy - śmiał się Kubacki, najlepszy ostatnio polski skoczek. Po ostatnim zwycięstwie w Predazzo skacze na luzie i ląduje daleko. Dzisiaj w pierwszej serii uzyskał 134, a w drugiej 143,5 m.

- I nawet nogi tak nie bolą, pomimo lądowania poza rozmiarem skoczni. Oczywiście, że się cieszę, zresztą widać to też było chwilę po skoku. Rekordów nie pobija się przecież często. Ale spokojnie, najdłuższy skok oddałem dzisiaj, a co będzie jutro, to nie wiadomo - zakończył 28-latek, czwarty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Trzeci w tej tabeli, Piotr Żyła, rozmawiać z dziennikarzami nie chciał. On rozczarował w pierwszej serii (125,5 m) i choć drugi skok miał lepszy (130), to nie można jego występu ocenić pozytywnie. Ale - jak powiedział Adam Małysz, niejako powtarzając słowa Kubackiego, "jutro może już być zupełnie inaczej".