Spotkanie z Hiszpanem Roberto Bautistą-Agutem, być może ostatnie w karierze Murraya, zawierało w sobie wszystko to, za co kochali go kibice. Przez dwa sety Szkot był wyraźnie słabszy od rywala, potem wykrzesał skądś w sobie nową wiarę i energię, lecz zdrowia nie zdołał oszukać. Ponad czterogodzinny spektakl zakończył się jego porażką 4:6, 4:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-4), 2:6.

O tym, że to będzie mecz dnia, wiadomo było od dramatycznej piątkowej konferencji Murraya. Ogłosił wtedy, że przegrywa z ciągnącą się od miesięcy kontuzją biodra. Że to jego ostatni sezon, chciałby zakończyć karierę Wimbledonem, ale niczego nie może być pewny. Nawet tego, czy w poniedziałek nie weźmie do ręki rakiety po raz ostatni.

Zaskoczył chyba nawet organizatorów, którzy zaplanowali spotkanie nie na Rod Laver Arena, lecz zaledwie trzecim co do wielkości korcie Melbourne Arena (10,5 tys. miejsc). Na trybunie prasowej zabrakło miejsc, część dziennikarzy musiała szukać pojedynczych wolnych krzesełek między widzami. Kibice zachowywali się tak, jakby Murray był ich rodakiem. Albo jakby zamienili się w Szkotów – niektórzy przyszli na trybuny przebrani w kraciaste spódniczki. Powitali go burzą oklasków, potem wspierali przez cały mecz. Momentami tenisiści musieli opóźniać serwisy, by przeczekać kolejne fale braw i wiwatów.