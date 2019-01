* Przypominamy tekst Michała Pola z "Gazety Olimpijskiej", dodatku do "Gazety Wyborczej" z 23 września 2000 r. 19 lat później Agata Wróbel zbiera pieniądze na leczenie.

- Mam dopiero 19 lat, a trenuję od trzech. To dopiero początek kariery. Na następnych igrzyskach będzie lepiej - powiedziała "Wyborczej".

Mówi się o nich "kariatydy", od filarów podtrzymujących strop, wyrzeźbionych w kształcie kobiet. Najsłynniejsze znajdują się w ateńskim Akropolu. Tylko że według legendy w starożytnej Grecji dziewczęta z Karyai zmuszano do dźwigania ciężarów za karę, że wioska sprzyjała Persom. 11 pań, które rywalizowały w piątek w eleganckim Sydney Convention Centre w najcięższej kategorii wagowej - plus 75 kg, robiło, co mogło, żeby unieść jak najwięcej.

Podnoszenie ciężarów kobiet zadebiutowało na igrzyskach już pierwszego dnia, ale dopiero walka o tytuł najsilniejszej kobiety świata ściągnęła na zawody prawdziwe tłumy dziennikarzy. O szczegóły z życia Polki - jednej z dwóch głównych faworytek - pytała mnie ekipa CNN, BBC i dziennikarz "Timesa" Oliver Holt.