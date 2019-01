Świątek (WTA 178) wyeliminowała rozstawioną z szóstką Serbkę Olgę Danilović (WTA 109) 1:6, 7:6 (7-4), 7:5. „Pierwsze zwycięstwo w szlemie, pierwsze skurcze na korcie... Dzień nowych doświadczeń!” – podsumowała Polka na Facebooku.

Było dramatycznie. W drugim secie Świątek prowadziła 5:3, ale przegrała trzy kolejne gemy i dwie piłki dzieliły ją od porażki. W trzecim secie odskoczyła na 5:2, ale znów dała się dogonić. Ponownie przełamała rywalkę dopiero w ostatnim gemie.

Świątek śladami Radwańskiej

W rankingu WTA Świątek jest za Magdą Linette i Magdaleną Fręch, ale uchodzi za największy polski talent. Deklaruje, że chce przebić Agnieszkę Radwańską. Kipi ambicją i pewnością siebie – zamierza triumfować we wszystkich czterech Szlemach i igrzyskach olimpijskich. Ofensywnym stylem zaimponowała trenerowi Sereny Williams Patrickowi Mouratoglou, który chciał ją ściągnąć do swojej akademii na Lazurowym Wybrzeżu. W Melbourne na wspólny trening zaprosiła ją broniąca tytułu Dunka Karolina Woźniacka. – Nie ma żadnych ograniczeń, kariera stoi przed nią otworem. A to, gdzie dojdzie, zależy od tego, co sobie wypracuje – mówił o Świątek trener Radwańskiej Tomasz Wiktorowski.