– Granie w islamskim kraju, gdzie kobieta nie może wejść na stadion, jeśli nie towarzyszy jej męski opiekun, jest smutne i obrzydliwe. Ja tego meczu nie obejrzę – oznajmił Matteo Salvini, wicepremier i lider skrajnie prawicowej Ligi, który jest znany jako zapalony kibic Milanu. Nawet na zaprzysiężenie rządu założył bransoletkę w barwach klubu.

To, że drużyny z północy Italii przelecą aż 3800 km, by zagrać o drugorzędne trofeum, nie jest niczym niezwykłym. Wyjątkiem był raczej ubiegły rok, gdy mecz odbył się w Rzymie – wcześniej organizowano go w Dausze w Katarze, Szanghaju i Pekinie, New Jersey czy Trypolisie w Libii. Gospodarze słono płacą, a kluby traktują egzotyczne wyprawy jak promocje swoich marek. W Dżuddzie zainteresowanie jest olbrzymie, w kilka godzin wyprzedano wszystkie 62 tys. biletów na stadion King Abdullah Sports City – Juventus po transferze Ronaldo zwielokrotnił moc przyciągania. Saudyjczycy, którzy podpisali kontrakt na trzy mecze o Superpuchar Włoch, za każdy wyłożą 7,5 mln euro, zdecydowanie przelicytowując poprzedników (dotąd rekordem było 3,3 mln).