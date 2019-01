W sobotnim finale Bencic i Roger Federer tak jak rok temu pokonali Niemców – Angelique Kerber i Alexandra Zvereva. O tytule decydował mikst w eksperymentalnym formacie z setami do czterech wygranych gemów. Szwajcarzy zwyciężyli 4:0, 1:4, 4:3 (5-4). Federer mówił, że trzeci w karierze triumf w Pucharze Hopmana dużo dla niego znaczy, ale to kurtuazja. Gwiazdy przyciągają do Perth atrakcyjne sumy oferowane za sam przyjazd i znakomite warunki, by sprawdzić się przed sezonem.

Puchar Hopmana ma 31-letnią historię, jest nazywany nieoficjalnymi mistrzostwami świata mikstów – trochę na wyrost, bo to zaledwie dobrze obsadzona impreza pokazowa. Co roku wielu tenisistów z czołówki wybiera ją zamiast odbywających się w tym samym tygodniu turniejów ATP i WTA. Choć w Perth nie można zdobyć punktów do rankingów, to ma się zapewnione trzy lub cztery (dla finalistów) mecze z rywalami ze światowej czołówki. Federer, który zaczyna sezon od imprezy w Perth już trzeci raz z rzędu, w singlu odniósł komplet zwycięstw.