W wyścigach Formuły 1 startował 306 razy i przez całą karierę miał tylko jedną kontuzję – w 1999 r. złamał piszczel na torze Silverstone. Był niezniszczalny. Do 29 grudnia 2013 r. Na stoku w Méribel w Alpach zjechał kilka metrów z trasy, jego narta zahaczyła o kamień. Uderzył głową o kolejny. Choć nie zjeżdżał szybko, jego kask rozbił się na trzy części. Uraz wewnątrzczaszkowy, stłuczenie mózgu, krwiak. Był w stanie krytycznym. Ze śpiączki farmakologicznej został wybudzony dopiero około pół roku później. Przeżył dlatego, że helikopter ratunkowy był w bazie w Courchevel, niedaleko miejsca wypadku, a nie na innej akcji ratunkowej.

"Robimy wszystko, aby mu pomóc"

Bliscy Schumachera wciąż nie udzielają żadnych informacji dotyczących stanu jego zdrowia. „Uwierzcie, że robimy wszystko, co w ludzkiej mocy, aby mu pomóc” – napisała w specjalnym oświadczeniu dla kibiców Corinna, żona Michaela. Nic więcej. Dlatego każda wieść musi się rozpoczynać od słowa „podobno”. Podobno rehabilitacja wciąż kosztuje kilkadziesiąt tysięcy euro miesięcznie, podobno nie ma już zagrożenia życia mistrza. Dziennikarze „Daily Mail” piszą nawet, że Michael nie jest już przykuty do łóżka i nie potrzebuje stałego podłączenia do specjalistycznej aparatury. „Bild” twierdzi, że rodzina kierowcy często puszcza mu z głośników odgłos bolidu Formuły 1.