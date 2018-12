Dariusz Wołowski: Rok temu Kamila Stocha irytowały pytania dotyczące powtórzenia wyczynu Svena Hannawalda i wygranie wszystkich czterech konkursów, teraz pewnie nie będzie chciał słyszeć, że legendarny Bjorn Wirkola pół wieku temu trzy razy z rzędu triumfował w TCS.

Jakub Kot: Jako sportowiec doskonale Kamila rozumiem. Nie w jego interesie jest podkręcanie atmosfery. Stoch już niczego nie musi. I tak ma miejsce w historii. Rozumiem dziennikarzy, ich rola polega na tym, by wyszukiwać takie smaczki, które potęgują emocje i napięcie przed Turniejem. Potem tysiące kibiców powtarzają pytanie: „Prześcignie Hannawalda?”, „Dorówna Wirkoli?”. Ludzie idą pod skocznię lub siadają przed telewizorami i chcą to przeżyć, zobaczyć, przekonać się. W ten sposób nakręca się zainteresowanie. Gwarantuję, że Kamil rozumie te mechanizmy, wie, jak to działa. Jest doświadczony, nie tak łatwo wyprowadzić go z równowagi. Przeżył w sporcie wszystko: wzloty i upadki, stres olimpijski, kiedy w ułamku sekundy ważą się losy czterech lat pracy. On już dwa razy wygrał TCS, wie, jak to się robi. W tym roku może mu się nie udać, ale z całą pewnością nie pęknie. Jest za mocny. Zbyt doświadczony.