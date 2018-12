W cyklu „2018 w sporcie” piszemy o fatalnym czasie polskiej piłki i świetnym reprezentacji siatkarzy, która po złocie mundialu zostanie jeszcze wzmocniona. Zastanawiamy się też, co nas czeka w 2019 r. Wszystkie teksty przeczytacie tu.

- Niemożliwe? Poproszę

Nie sposób chyba rozstrzygnąć, które osiągnięcie w dotychczasowej karierze Kubicy było najbardziej nieprawdopodobne.

Wejście do elity Formuły 1 z kraju o praktycznie zerowych tradycjach wyścigowych, bez pomocy wielkich firm lub programów juniorskich? (Sam brak pomocy nie był zresztą najgorszy - władze polskiego motorsportu nie chciały przecież wydać licencji młodemu zawodnikowi, gdy ten chciał startować poza granicami kraju). Powrót do sportu po koszmarnym wypadku z 2011 r., po którym zagrożone było nawet życie kierowcy? Czy ponowne wejście do Formuły 1, po ośmiu latach przerwy, z mocno ograniczoną ruchowo prawą ręką?