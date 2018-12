Wśród fanów 45-letni były norweski napastnik jest postacią kultową. Cieszył się sławą superrezerwowego, który z pokorą akceptuje rolę drugoplanową, a kiedy wskoczy na boisko, to może zdobyć bramkę zawsze i wszędzie, najchętniej w ostatnich sekundach gry. Stąd pseudonim „morderca o twarzy dziecka”. To on wbił Bayernowi Monachium zwycięskiego gola w niesamowitym finale Ligi Mistrzów w 1999 r., w którym Manchester Utd triumfował 2:1, choć doliczony czas gry rozpoczynał przy wyniku 0:1. A ponieważ piłkarze Alexa Fergusona wzięli wówczas także trofea w krajowej lidze i krajowym pucharze, to zdobyli pierwszą w dziejach angielskiego futbolu potrójną koronę.

Solskjaer odpowiada zatem na potrzebę zbliżenia drużyny do kibiców, od kilku lat nękanych wynikami średnimi, złymi lub beznadziejnymi, a ostatnio także nużącym stylem gry. Dostał też prawdopodobnie misję poprawienia nastrojów w szatni zatrutej toksycznym stylem pracy José Mourinho, który zwykł publicznie rugać podwładnych. Norweg był bardzo lubiany jeszcze jako zawodnik i teraz ma grupę zjednoczyć oraz przywrócić entuzjazm Paulowi Pogbie, bohaterowi najdroższego transferu w historii klubu. Jest orędownikiem futbolu ofensywnego, a francuski rozgrywający właśnie takiego się domagał, sprawiając wrażenie kompletnie zdołowanego zachowawczym stylem proponowanym przez poprzedniego szkoleniowca.