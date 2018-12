63., 44., 49. i 58. – to miejsca Polki w pierwszych czterech biegach poprzedniego sezonu. W piątym nie stanęła na starcie. Nigdy nie zaczynała sezonu mocno, ale tak słabo nie było nigdy wcześniej. Nawet gdy debiutowała jako 19-latka.

2., 11., 21., 5., 4. – to aktualna seria. Zdobyła już 187 punktów PŚ, więcej niż miała na koniec pięciu z ośmiu poprzednich sezonów. Zarobiła 26,5 tys euro, czyli ok. 114 tys. zł. Z polskich sportowców tej zimy więcej wyskakali jedynie Kamil Stoch i Piotr Żyła. Lepsze wyniki notuje jeszcze tylko Natalia Maliszewska w PŚ w short tracku, ale to sport znacznie mniej popularny i zawodniczki nie dostają premii za sukcesy w pojedynczych zawodach.

Miała być lepsza niż Sikora

Tyle liczb. Znacznie trudniej opisać, skąd nagły wyskok 27-letniej chorzowianki. O tym, że ma talent, wiadomo od lat. Tylu medali juniorskich MŚ i ME nie miał nawet srebrny medalista olimpijski Tomasz Sikora, najlepszy polski biathlonista w historii. Zgrabny przeskok od rywalizacji z nastolatkami do światowej elity wydawał się potwierdzać, że Hojnisz może go przebić. W PŚ punktowała już w debiutanckim sezonie, a dwa lata później zdobyła sensacyjny brąz MŚ w Novym Mescie – tym samym, w którym od piątku do niedzieli czekają ją trzy kolejne biegi w PŚ.