– Przy każdym skoku wyobrażam sobie, że jestem kamikaze, najodważniejszym ze wszystkich. A ten lot to moja ostatnia misja wojenna – powiedział kiedyś.

Podczas igrzysk w Pjongczangu polski dziennikarz zachwycony skokiem treningowym japońskiego weterana głęboko mu się ukłonił. Kasai zatrzymał się i odpowiedział jeszcze bardziej wytwornym skinieniem. Za chwilę do Polaka podbiegli dziennikarze z Japonii, by wypytać, skąd się wzięła jego zażyłość z mistrzem. Kasai za gwiazdę siebie jednak nie uważa. Przeżył wiele wzlotów, ale też trudnych momentów. W sezon 2011/12 wszedł spóźniony z powodu kontuzji i na Turnieju Czterech Skoczni skakał słabiutko. W Bischofshofen w ogóle się nie liczył. Był to jednak jego 400. konkurs w PŚ. – Straciłem matkę, siostra jest poważnie chora. Po tym, co się stało z moją rodziną, ciężkie treningi nie są dla mnie trudne. Nigdy nie zdobyłem PŚ, nie byłem najlepszy na igrzyskach, nie jestem jednym z mistrzów. Ale kocham to, co robię, skoki są dla mnie wszystkim, są moją żoną i moimi dziećmi – powiedział.