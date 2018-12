Do niedawna wydawało się, że szans na nienarodowe zdobycie K2 tej zimy będzie miało trzech Polaków. Jeden z nich miał odegrać ważną rolę w zdobyciu góry ze wschodnią ekipą Wasilija Piwcowa, zdobywcy Korony Himalajów. Dwóch chciało wyruszyć z międzynarodową grupą baskijskiego śmiałka Alexa Txikona, zdobywcy 11 ośmiotysięczników. Do Korony brakuje mu m.in. K2.

Ilu naszych pójdzie w styczniu w Karakorum w nienarodowych wyprawach? I jak ich niezwykłe wręcz próby – być może skuteczne – wpłyną na „tylko polską” wyprawę? Czy narodowa ekspedycja pójdzie na K2, jeśli któraś z dwóch zagranicznych wypraw zakończy się powodzeniem?

Zostało już tylko K2

Jak mawia Krzysztof Wielicki, K2 stoi, nikt go nie zarezerwował dla siebie, góruje nad Karakorum, czekając na pierwszego człowieka, który zimą postawi stopę na szczycie. Czy to będzie Polak? Historia mówi, że to najbardziej prawdopodobne. Z 13 szczytów ośmiotysięcznych zdobytych zimą nasi rodacy jako pierwsi byli aż na 10. Zaczęło się w 1980 r., gdy Wielicki z Leszkiem Cichym wspięli się na Mount Everest. Dopiero ćwierć wieku później do akcji wkroczyli inni, 14 stycznia 2005 r. Włoch Simone Moro razem z Piotrem Morawskim osiągnęli wierzchołek Sziszapangmy (8027 m).