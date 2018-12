– To będzie fantastyczna bitwa. Dawaj, Bayern, możemy to zrobić – napisał tuż po wylosowaniu Liverpoolu Robert Lewandowski na Twitterze. Na nadmiar szczęścia napastnik narzekać nie może, do Monachium mogły przyjechać Lyon albo słabiutki w tym sezonie Manchester United, tymczasem przyjedzie finalista poprzedniej edycji zdolny popsuć wieczór absolutnie każdemu (wiosną rozbił w dwumeczu Manchester City 5:1), w dodatku prowadzony przez trenera, który ekipie z Monachium zepsuł już niejeden wieczór.

Jürgen Klopp jest ostatnim szkoleniowcem, który nie pozwolił Bayernowi wygrać Bundesligi. Na początku tej dekady dwukrotnie prowadził Borussię Dortmund do mistrzostwa, zdarzało mu się wygrywać z Bawarczykami 5:2 (w finale Pucharu Niemiec) i 3:0 (na Allianz Arena!). Najważniejszy mecz jednak przegrał.

W 2013 r. jego piłkarze zdołali doprowadzić do remisu w finale Ligi Mistrzów, ale tuż przed końcem zwycięskiego gola dla Bayernu strzelił Arjen Robben. To był początek końca tej drużyny. Niedługo po finale Dortmund opuścił Mario Götze, rok później – Lewandowski, w 2016 r. Mats Hummels. I wszyscy przeprowadzali się do Monachium (Götze zdążył już do Borussii wrócić). Ta trójka debiutowała w elitarnych rozgrywkach u Kloppa, u niego przeżywała najlepsze momenty w tych rozgrywkach. Lewandowski u niemieckiego trenera strzelił cztery gole Realowi.