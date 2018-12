Jak piszą dziennikarze, Mastalerek z Ekstraklasą łączony był od momentu odejścia z PKN Orlen (wrzesień 2017), ale do głosowania nad jego kandydaturą doszło dopiero teraz, "gdy Rada Nadzorcza uznała, że musi wzmocnić zarząd".

Przypomnijmy, że również dzisiaj doszło do podpisania rekordowej, bo wartej pół miliarda złotych, umowy między Ekstraklasą a dwiema stacjami telewizyjnymi: NC+ i TVP. Za taką sumę kupiły one prawa telewizyjne do pokazywania jej meczów przez najbliższe dwa sezony.

– W porównaniu z obecnym kontraktem wpływy z transmisji krajowych wzrosną o 60 proc. Dzięki temu każdy klub otrzyma rocznie 70 mln zł lub więcej. Nowa umowa to dowód na to, że siła Ekstraklasy jako ligi i jako produktu dynamicznie rośnie – mówił Karol Klimczak, przewodniczący rady nadzorczej Ekstraklasa SA.

NC+ pokaże wszystkie 296 spotkań sezonu ekstraklasy, a TVP - za w sumie 100 mln złotych – będzie mogła transmitować po jednym meczu w każdej kolejce. Łącznie będzie to 12 meczów tzw. pierwszego wyboru, 12 drugiego i 13 trzeciego.