Gdy spiker wykrzyczał jej imię i nazwisko, Hojnisz podbiegła do podium i na nie wskoczyła, choć na mecie padła ze zmęczenia. 15 km to najdłuższy dystans, na jakim rywalizują kobiety, wymagający umiejętnego rozłożenia sił. Zawodniczki, które zaczną za szybko, w końcówce ledwie powłóczą nartami. Klasyfikacje po czwartym strzelaniu i na mecie potrafią się mocno różnić.

Polka przede wszystkim świetnie strzelała. To było kluczowe, bo tylko w biegu na 15 km za każde pudło zawodniczki płacą karną minutą. W pozostałych pokonują dodatkową 150-metrową rundę, co zajmuje około 40 s. Hojnisz długo nie myliła się wcale i pięła się w górę stawki. Przed pierwszym strzelaniem miała 30. czas, po nim 22., po drugim strzelaniu była szósta, po trzecim już prowadziła. Spudłowała dopiero podczas ostatniego – na szczęście tylko raz, więc długo zachowywała pozycję liderki. Na mecie miała 10,6 s przewagi nad Czeszką Markétą Davidovą, ale wciąż musiała śledzić, co się dzieje na trasie. A konkretnie, ile sił zachowała startująca z 94. numerem Julia Dżyma. Ukrainka, która biegła wolniej od Polki, nie spudłowała ani razu. Po ostatnim strzelaniu miała 15,3 s przewagi, ale długo wydawało się, że jej nie utrzyma. Biegła ciężko i na kolejnych pomiarach czasowych traciła sekundy. Na 1,3 km przed metą była tylko 2,1 s przed Polką. A jednak na finiszu zachowała więcej energii. Na mecie była lepsza o 5,9 s.