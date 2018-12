Żeby było jasne: to nie jest dobry sezon Manchesteru United. Więcej: to kiepski sezon, w który drużyna José Mourinho odpadła już z Pucharu Ligi, w Premier League zajmuje dopiero ósme miejsce, tracąc aż 18 punktów do prowadzącego Manchesteru City. W dodatku więcej goli w lidze stracił (25), niż strzelił (24).

Zgodnie z planem MU gra tylko w Lidze Mistrzów, kolejkę przed końcem zapewniło już sobie awans do 1/8 finału. Ani w wynikach, ani w stylu gry zespoły nie widać aż 430 mln euro wydanych na transfery od 2016 r.

Oprócz meczów beznadziejnych (niedawne 0:0 z Crystal Palace) MU regularnie zaprasza jednak kibiców na mecze pełne emocji i zwrotów akcji.

Kilka dni temu z Southampton przegrywało 0:2, by zremisować 2:2. W ostatnich dwóch miesiącach podobnie przebiegały mecze z Juventusem (od 0:1 do 2:1), Bournemouth (od 0:1 do 2:1) i Newcastle (0:2 do 3:2).