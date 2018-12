Niżny Tagił jak dotąd nie pomagał Polakom, przed sobotnim startem nie zdobyli tu miejsca na podium ani razu, choć fakt, ta rywalizacja nie ma długiej historii, bo liczy sobie zaledwie trzy sezony.

W sobotę Piotr Żyła był o włos od swojego drugiego zwycięstwa w karierze.

To pierwsze – w Oslo w 2013 roku ex aequo z legendą Gregorem Schlierenzauerem – jest dla niego prehistorią. Między tamtym zwycięstwem a tym sezonem Żyła sportowych upadków i zakrętów miał mnóstwo. On już nawet zrezygnował z kariery na skoczni, gdy w sezonie 2010/11 nie znalazł się w kadrze. Ale zatęsknił za skokami, odbudować pomógł mu się Jan Szturc, wujek i pierwszy trener Małysza.

Dwa lata temu Żyła osiągnął apogeum formy z drugim miejscem w Turnieju Czterech Skoczni – choć z zaledwie jednym miejscem na podium, w ostatnim konkursie w Bischofshofen – złotem i brązem MŚ w Lahti. Zafundował wtedy osobliwe widowisko, gdy po zejściu z podium na dużej skoczni nagle zapadł się w sobie. Stracił kontakt z rzeczywistością, opowiadał potem, że był na innej planecie, gdzie nie było nikogo. Na konferencji pytań o życiowy sukces nie słuchał, nie rozumiał, odpowiadał bez związku. Aż Małysz wstał, objął Żyłę i zabrał ze sobą.