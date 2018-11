Pierwszy gol Krychowiaka

Kiedy w 2015 r. Sevilla wygrywała Ligę Europy, Krychowiak strzelił dwa gole. Potem w Lidze Mistrzów ani w Sevilli, ani w Paris Saint-Germain nie trafił ani razu. Udało mu się dopiero w środę, także dzięki jego bramce Lokomotiw Moskwa pokonał Galatasaray 2:0 i zachował szanse na przetrwanie w pucharach (dokładniej: Lidze Europy) do wiosny. Cenniejsze niż ta bramka jest jednak to, że Krychowiak – po dwóch straconych sezonach w PSG i West Bromwich Albion – w końcu gra regularnie, trener Jurij Siomin widzi w nim piłkarza niezastąpionego – w lidze rosyjskiej i Lidze Mistrzów Polak zagrał 18 meczów, wszystkie od pierwszej do ostatniej minuty. Opuścił tylko jedno spotkanie, gdy musiał pauzować za kartki.

Świetny sezon Włochów

Bywały sezony, gdy w 1/8 finału Ligi Mistrzów grało trzech reprezentantów Serie A, bywały takie, gdy było ich dwóch, w sezonie 2014/2015 do fazy pucharowej dotarł tylko Juventus. Teraz aż cztery włoskie zespoły mogą przetrwać w LM aż do wiosny. Pewne awansu są już Juventus i Roma, w grupie prowadzi też Napoli (o tym za chwilę). Inter Mediolan w środę skomplikował sobie sytuację, przegrywając z Tottenhamem (0:1), ale nie jest bez szans, zwłaszcza że w ostatniej kolejce zmierzy się z najsłabszym w grupie PSV, a Anglicy zmierzą się na Camp Nou z Barceloną. Hiszpanie wprowadzą do fazy pucharowej trzy zespoły (Barcelona, Real, Atlético), podobnie jak Anglicy (pewne są już Manchester City i Manchester United, walczy Liverpool) i Niemcy (Bayern, Borussia, Schalke).