– To tylko jedna wygrana, więc nie jestem zadowolony. Nikogo nie cieszy miejsce, w którym się znajdujemy – mówił Bradley Beal, jeden z najlepszych strzelców zespołu, w którym Gortat spędził poprzednie pięć sezonów. Wizards wygrali 125:118, ale z bilansem 6-11 zajmują dziesiąte miejsce w Konferencji Wschodniej. Clippers (11-6) są czwarci w mocniejszej i bardziej wyrównanej Konferencji Zachodniej.

To nie Marcin Gortat był problemem?

W Waszyngtonie od kilku dni wrze. „Odpie... się!” – miał rzucić rozgrywający John Wall do trenera Scotta Brooksa w odpowiedzi na uwagi podczas ćwiczeń. Dziennikarze od kilku dni spekulują, czy władze klubu zdecydują się na poważne przemeblowanie drużyny. W grę wchodzi nawet transfer Walla, Beala lub Otto Portera, wokół których Wizards od kilku sezonów budują drużynę. Wciąż zawodzącą drużynę.

Przed rokiem Wizards także słabo zaczęli sezon, do play-offów weszli z ostatniego miejsca i w pierwszej rundzie odpadli z Toronto Raptors. Gortat został uznany jako jeden z głównych winowajców. Jego średnie punktów i zbiórek znacząco spadły, a media rozpisywały się o konflikcie z Wallem. Po sezonie Polak był jedynym koszykarzem z pierwszej piątki Wizards, który pożegnał się z klubem. Wymieniono go z Clippers za Austina Riversa. Miejsce Polaka pod koszem zajął doświadczony Dwight Howard. Na razie równie często gra, co się leczy – wystąpił zaledwie w dziewięciu z 17 meczów. – Ciężko się o tym wszystkim czyta, ale to już nie mój problem. Jestem już na Zachodnim Wybrzeżu, w pięknym Los Angeles – powiedział Gortat poproszony o skomentowanie kłopotów Wizards.