Zero zwycięstw, trzy remisy, trzy porażki, pięć goli strzelonych, osiem straconych – to bilans reprezentacji w drugiej połowie 2018 r. Słaby, ale prezes PZPN Zbigniew Boniek mówił, że jesień ma służyć zbudowaniu zespołu, który awansuje na Euro 2020. Co zatem wiemy o reprezentacji po trzech miesiącach pracy Brzęczka?

Że brakuje jej skutecznego Lewandowskiego

Sparing z Czechami był siódmym meczem reprezentacji z rzędu, w którym Robert Lewandowski nie strzelił gola. Jesienią przypominał siebie samego z 2013 r., gdy wyglądał na ciało obce w drużynie Waldemara Fornalika. Czekał na podania, a gdy doczekać się nie mógł, wracał aż na własną połowę. I kiedy w końcu zespołowi udało się sklecić akcję, brakowało go z przodu. Prawdopodobnie to kolejny dowód na to, że Lewandowski jest w stanie dać reprezentacji dużo, ale tylko pod warunkiem, że obok siebie ma dobrze funkcjonujący zespół. 37 goli (w 40 meczach) w drużynie Adama Nawałki, 13 w eliminacjach Euro 2016 i 16 w kwalifikacjach mundialu nie padło po indywidualnych akcjach, zapracowali na nie także inni piłkarze. Stworzenie kapitanowi optymalnych warunków wydaje się dziś najważniejszym zadaniem Brzęczka. Bez regularnie trafiającego Lewandowskiego o awans na trzecią wielką imprezę z rzędu będzie reprezentacji bardzo trudno.