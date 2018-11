W końcu coś się tej reprezentacji udało. Przyjechała do Portugalii, by uchronić miejsce w pierwszym koszyku przed losowaniem eliminacji Euro 2020 (o tym za chwilę), i uchroniła. Przyjechała, by przerwać serię trzech porażek z rzędu, i przerwała. Przyjechała, by po 193 minutach strzelić gola, i strzeliła. I - choć nie udało się wygrać pierwszego meczu tej jesieni - ani selekcjoner, ani piłkarze nie mogli narzekać na brak szczęścia.

A wszystko przez kilkadziesiąt sekund drugiej połowy, w trakcie których wydarzyło się w Guimaraes więcej niż przez pozostałe 89 minut. Zaczęło się od nieudanego podania Portugalczyków. Przemysław Frankowski podał do Arkadiusza Milika, ten już w polu karnym został powalony przez Danilo Pereirę. Sędzia Siergiej Karasiew wyrzucił zawodnika Porto z boiska i podyktował rzut karny. Kiedy Milik uderzył pewnie w prawy róg, rosyjski arbiter nakazał powtórkę. Napastnik Napoli kopnął niemal w to samo miejsce, zdobył pierwszą bramkę w reprezentacji od 14 miesięcy.