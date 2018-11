Wiele się we wtorek uratować nie da. Reprezentacja spadła z Dywizji A Ligi Narodów, nie odbudowała zaufania po przegranym mundialu, nadwątliła wiarę w to, że bez perturbacji dotrze na Euro 2020. Krótko mówiąc, nie wykonała jesienią nawet planu minimum.

Cały rok taki był. Kilkudziesięciu piłkarzy, dwóch selekcjonerów i jeden prezes mówili, że będzie dobrze, a zawsze kończyło się źle.

Nie miało znaczenia, czy chodziło o technikalia (piłkarze uczyli się dwóch nowych systemów taktycznych, bez skutku), czy o pierwszy od trzech dekad awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Do czegokolwiek się w 2018 r. reprezentacja zabrała, to spartaczyła.

Od dawna wiedzieliśmy, że rozstawienie przed losowaniem mundialowych grup (razem z Brazylią i Niemcami) i tylko dwie przegrane o stawkę (z Niemcami i Danią) w cztery lata były na wyrost. Między wierszami powtarzali to i Robert Lewandowski, i Adam Nawałka. To była drużyna na ślinę; solidna tylko w optymalnych okolicznościach, gdy wszyscy są zdrowi i w formie. Wystarczyło, by jedno spoiwo puściło, a cała konstrukcja zaczynała się chwiać. A że przed mundialem padł Glik, na nim Piszczek, Błaszczykowski i Milik, to reprezentacja w Rosji posypała się błyskawicznie. Jerzy Brzęczek nie mógł jej odbudowywać (z wyżej wymienionych miejsce w jedenastce utrzymał tylko Glik), próbuje wznosić ją na nowo, korzystając z kilku elementów pozostawionych przez poprzednika.