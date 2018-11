Polska spadła już do Dywizji B Ligi Narodów, Portugalia awansowała do turnieju finałowego. Dla drużyny Jerzego Brzęczka to jednak ważne spotkanie, jeśli wygra utrzyma miejsce w pierwszym koszyku przed losowaniem eliminacji Euro 2020 (2 grudnia). A to oznacza, że uniknie teoretycznie mocniejszych rywali.

Na poniedziałkowej konferencji w Guimaraes Brzęczek mówił o:

Wtorkowym meczu

Sytuacja w tabeli jest jasna, ale my walczymy także o pierwszy koszyk przed losowaniem eliminacji Euro 2020. Rywale grają u siebie, niezależnie od tego, kogo wystawi Fernando Santos, nie będzie nam łatwo.

To, że Portugalia awansowała do finału Ligi Narodów bez Cristiano Ronaldo świadczy o potencjale tej drużyny. To wybitny piłkarz, ale nawet bez niego nasi wtorkowi rywale byli w stanie wygrać grupę. To aktualni mistrzowie Europy, jedna z najlepszych drużyn na świecie.