Minister sportu Paweł Kołobkow ogłosił, że rosyjski sport długo czekał na taki sukces skoczka. – Wierzę, że natchnie to innych – dodał. Szef federacji narciarskiej Dmitrij Dubrowski mówi, że zwycięstwo Klimowa uważa za sensację. Co prawda 24-latek wygrał letnie Grand Prix, ale to jednak zupełnie co innego. Czołówka traktuje skoki na igelicie treningowo. – Na inauguracji Pucharu Świata liczyliśmy, że Klimow będzie w czołowej szóstce – powiedział Dubrowski. – Nasi zawodnicy byli dotąd statystami. Nie tylko wobec czołówki w tej dyscyplinie, ale także na tle rosyjskich zawodników z innych sportów narciarskich. Na oznakę życia w skokach czekaliśmy latami.

Rosyjskie media podkreślają historyczność wydarzenia, na portalach społecznościowych zamieszczają filmiki ze skokami Klimowa. I cytują podziękowania rodaka dla kibiców z Wisły, których entuzjazm poniósł go do życiowego wzlotu.