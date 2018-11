- Zverev musi świetnie serwować, być tak mocny mentalnie jak w dwóch ostatnich meczach i grać kluczowe punkty na najwyższym poziomie - wyliczał na Twitterze komentator tenisowy i były zawodnik Dawid Olejniczak. Zaznaczył jednocześnie, że spełnienie tych warunków da świetne widowisko, a nie wygraną Niemca. Po drugiej stronie siatki stał bowiem tenisista maszyna.

Choć Zverev to piąty zawodnik rankingu ATP, w starciu z jego liderem wydawał się bez szans. W Londynie spotkali się już w grupie i tam wyraźnie lepszy Djoković pokonał go 6:4, 6:1. Serb w drodze do niedzielnego finału nie napotkał najmniejszego choćby oporu. W czterech spotkaniach nie przegrał seta, ba, nie oddał rywalom ani jednego z gemów, w których serwował. Harował w defensywie, z łatwością posyłał piłki w linie lub tuż obok, nawet uderzając z trudnych pozycji. Choć sezon zaczął słabo, w połowie roku wypadł z najlepszej dwudziestki, to po powrocie do trenera Mariana Vajdy odzyskał rytm.