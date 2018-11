Rafał Stec, Michał Szadkowski: Przed reprezentacją teoretycznie najtrudniejszy mecz jesieni, w dodatku bez Roberta Lewandowskiego.

Wojciech Szczęsny: Tak czy owak byłoby trudno. Miesiąc temu Portugalczycy pokazali w Chorzowie, że są mocniejsi. Nam zależy jednak na tym, by jak najszybciej zakończyć passę bez zwycięstwa.

Gdzie szukać wiary?

– Reprezentację stać na więcej niż pokazywała w ostatnich miesiącach. Polecę do Guimaraes z wiarą, że czarną serię przerwiemy już we wtorek, inaczej wyjazd nie miałby sensu. Przyjemnie byłoby ją skończyć z rywalem jak Portugalia, a nie jakąś Mołdawią. Jeśli wygramy, drużynę czeka zdecydowanie łatwiejsze pięć miesięcy [kolejny mecz zagra w marcu, już w eliminacjach Euro 2020].

Przełomowym momentem kadry Nawałki było 2:0 z Niemcami...

– Przewaga tamtego meczu była taka, że graliśmy w eliminacjach, z ówczesnymi mistrzami świata. Ale wygrana z Portugalią też przywróciłaby pewność siebie. Jesteśmy w stanie osiągać dobre wyniki z mocnymi rywalami, ale wychodząc na mecz, takiego przekonania nie mamy. W piłce łatwo przyzwyczajasz się i do zwycięstw, i do porażek. Kiedy jesteś w dołku, musisz zrobić wszystko, by z niego wyjść. Nie jest przypadkiem, że zwycięstwa i porażki zazwyczaj idą seriami. Szala bardzo łatwo się przechyla. Duża część tego sportu jest rozgrywana w głowie, a nie w nogach. Gdyby decydowały tylko umiejętności, lepszy zawsze wygrywałby ze słabszym. Jest inaczej, bo mnóstwo aspektów mentalnych wpływa na wyniki.