- Czułbym się niezręcznie, gdyby w takiej formie trener wziął mnie do zespołu - stwierdził Maciej Kot. Podczas dwóch piątkowych serii treningowych testował nowy sprzęt, więc skoki miał słabiutkie. Podczas kwalifikacji wrócił do starych nart i uzyskał 39. wynik (118 m). To granica przyzwoitości, co pozwoli zmagającemu się z formą skoczkowi wystąpić w niedzielnym konkursie indywidualnym. - Nie mówiłbym o kryzysie, bo oddałem dopiero trzy skoki w tym sezonie zimowym - mówił. Zeszły miał jednak nieudany. Uspokajał wtedy sam siebie, mówił, że tym razem cierpliwości mu nie zabraknie, nawet gdyby z problemami miał się borykać całą zimę. - Jeśli ten sezon będzie słaby, przyjdzie następny i następny - stwierdził.

Stefan Horngacher go nie zawiódł i do dzisiejszego drużynowego konkursu nie wystawił. To samo ze Stefanem Hulą, który po skoku na 119,5 m uzyskał 33. wynik w kwalifikacjach. Dla niego to też bardzo odległa pozycja. Oczywiście jest za wcześnie, by bić na alarm, ale dziś drużyna musi radzić sobie bez weterana. W ubiegłym sezonie Hula pomógł jej zdobyć medale mistrzostw świata w lotach i igrzysk w Pjongczangu.