– Jeśli drużyna przegrywa, mogą być powody do niepokoju, to zrozumiałe – mówił Brzęczek na pomeczowej konferencji prasowej w Gdańsku. - Ale ja widziałem, jak dążyliśmy do wyrównania. Ile mieliśmy sytuacji strzeleckich, w tym najbardziej dogodną – Roberta Lewandowskiego. Widziałem u piłkarzy determinację, zaangażowanie, złość. To bardzo duży plus.

– Zdajemy sobie sprawę, że defensywa stanowi nasz największy problem. Zwłaszcza jeśli swoje dołożą urazy. Nie jest łatwo z dnia na dzień zastąpić kilku obrońców. Ale mieliśmy świadomość, że musi nastąpić przebudowa. I choć boli, że jesienią nie zagraliśmy żadnego meczu na zero z tyłu, to mam nadzieję, że wiosną wrócą kontuzjowani. I będzie inaczej. Nie jestem zadowolony z efektów pracy, jakie osiągnęliśmy jesienią, ale po dzisiejszym meczu jestem bardzo pozytywnie nastawiony. I spokojny o to, że w eliminacjach Euro 2020 reprezentacja będzie skuteczna.