Jeśli przejrzeć nazwiska, jakimi obsadzają reprezentację nasi południowi sąsiedzi, powinniśmy spoglądać na nich z wyższością. Na sparing w Gdańsku trener Jaroslav Šilhavý powołał ledwie jednego napastnika, bo bogatego wyboru nie ma – rozważał nawet wzięcie Zdenka Ondráška z Wisły Kraków. Wyróżniony Patrick Schick, który błyszczał w Sampdorii, też zresztą przygasł po transferze do Romy.

To najbardziej rozpoznawalny obecnie czeski piłkarz. Otaczają go w najlepszym razie zatrudnieni w niemieckich czy angielskich klubach spoza europejskich pucharów, a opaskę kapitana zakłada Borek Dockal, który z chińskiego Henan Jianye został wypożyczony do amerykańskiego Philadelphia Union. Egzotyka, której do reprezentacji Polski pomimo kłopotów już nie wpuszczamy. Czesi reagują więc jak my w mrocznych latach 90., w których w mediach zauważaliśmy lub wręcz fetowaliśmy każdy pełen mecz rozegrany przez rodaka w porządnej zachodniej drużynie.